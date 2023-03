Il met fin au suspense et prend rendez-vous avec Mbappé

Thomas Bourseau

Alors que Steve Mandanda, Hugo Lloris ou encore Raphaël Varane ont tous pris leurs retraites internationales, Olivier Giroud compte bien continuer un peu l’aventure en équipe de France. Et avec objectif principal : creuser l’écart avec Kylian Mbappé au classement des buteurs.

Kylian Mbappé a tout juste 24 ans. Cependant, le champion du monde tricolore est déjà parvenu à inscrire 36 buts avec l’équipe de France. De quoi lui permettre de n’être qu’à une seule longueur de Karim Benzema, à cinq de Michel Platini et à dix-sept d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’équipe de France avec 53 réalisations et notamment grâce à Mbappé qui lui a offert le 52ème but légendaire face à la Pologne en 1/8ème de finale de Coupe du monde en décembre dernier.

Encouragé par sa fille, Giroud continue de rêver en bleu

Olivier Giroud vient tout juste de dépasser les 51 buts de Thierry Henry et compte bien rester encore un moment actif en équipe de France afin de continuer de marquer et de creuser l’écart avec Kylian Mbappé. Et sa fille Jade l’a incité à poursuivre son rêve bleu pour Téléfoot . « Je crois qu’il pourrait encore rester en équipe de France, parce qu’il est très bon et je voudrais bien qu’il continue encore un peu ».

«En mettre le maximum pour que Kylian galère le plus possible»