Equipe de France : Il lâche un «je t’aime» à Mbappé et s’explique 

Comme si c’était écrit. Pour qu’Olivier Giroud établisse un nouveau record en dépassant le nombre de buts de Thierry Henry en équipe de France (51), il fallait que ce soit le successeur du champion du monde 98 qui s’y colle : Kylian Mbappé. De quoi permettre à Giroud de déclarer sa flamme.

Olivier Giroud se souviendra à jamais du 1/8ème de finale de Coupe du monde au Qatar comme étant le match qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 52 buts, dépassant la légende Thierry Henry qui l’appelle « le vieux ».

Mbappé sert Giroud pour l’histoire

Et sur cette frappe croisée, Olivier Giroud a été servi par Kylian Mbappé, destiné à devenir l’un, si ce n’est le plus grand joueur français de tous les temps d’ici la fin de sa carrière. Au moment de la célébration du but, on a pu apercevoir Mbappé sauter dans les bras d’Olivier Giroud.

«Le football, ça transmet des émotions»