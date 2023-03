«Fou de rage» après le choix de Deschamps, une star de l’équipe de France raconte

Thomas Bourseau

Remplacé avant même le coup de sifflet de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde au Qatar, Olivier Giroud est revenu sur cet épisode douloureux à la fois personnellement que collectivement. Il raconte.

Olivier Giroud avait vécu une Coupe du monde bien différente de celle de 2018. Alors qu’il avait effectué l’intégralité du Mondial en Russie sans inscrire le moindre but, Giroud a changé la donne au Qatar en marquant quatre buts qui lui ont permis de devenir le meilleur buteur de l’équipe de France avec 53 buts.

Giroud a vécu un calvaire en finale de Coupe du monde

Cependant, les Bleus n’ont pas été sacrés champions du contrairement à l’édition précédente au cours de laquelle Olivier Giroud était resté muet. Et lors de la finale, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a été remplacé dès la 40ème minute par Marcus Thuram.

«Déception, frustration, colère, incompréhension»