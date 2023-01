Scandale FFF : Deschamps condamné ?

La rédaction

Le nom de Didier Deschamps est souvent revenu dans le cadre de la crise de la gouvernance que connaît la Fédération Française de Football depuis une semaine et les propos de Noël Le Graët sur Zidane, affirmant qu’il n’en avait « rien à secouer » si ce dernier partait au Brésil pour devenir leur sélectionneur. Une grosse polémique qui pourrait entacher l'image du sélectionneur.

Validé à l’unanimité par le COMEX de la FFF, le contrat de Didier Deschamps court donc jusqu’en 2026. Mais pour autant, le sélectionneur reste menacé par les conclusions de l’audit demandé par le ministère des sports, dévoilées à la fin du mois de janvier.

« Deschamps a toujours été associé à Le Graët »

Stephen Brun, consultant RMC , dans les G randes Gueules du Spor t affirme que l'image écornée de Noël Le Graët pourrait avoir des conséquences sur Didier Deschamps. « Deschamps a été éclaboussé par son ami Noël Le Graët. Il a toujours été associé à lui comme étant son ami, son binôme. Il est forcément impacté par tout ce que Noël Le Graët a pu faire. Ensuite, Noël Le Graët met Didier Deschamps dans une espèce de conflit avec Zinedine Zidane par ses propos inélégants, et on sait qu’aujourd’hui, la France est amoureuse de Zinedine Zidane. Et à partir du moment où vous essayez de mettre quelqu’un contre Zinedine Zidane, je pense que vous partez avec pas mal de retard. »

Didier Deschamps entraîné par la chute de Le Graët ?