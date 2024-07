Riolo annonce deux menaces pour l'équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France a finalement dominé la Belgique lundi soir en 8e de finale de l'Euro 2024, mais le niveau de jeu affiché par les hommes de Didier Deschamps continue de faire douter l'ensemble des observateurs. Et Daniel Riolo s'est notamment lâché à ce sujet en expliquant que l'Espagne et l'Allemagne étaient une menace pour les Bleus dans cet Euro.

Grâce à un but inscrit par Randal Kolo Muani qui était entré en cours de match, l'équipe de France s'est imposée sur le fil lundi après-midi contre la Belgique (1-0) et valide donc son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Pourtant, dans le jeu, les critiques continuent de fuser au sujet des Bleus qui peinent à afficher un visage séduisant dans le secteur offensif. Interrogé au micro de l'After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo a évoqué les deux menaces majeures pour l'équipe de France dans cet Euro.

Mbappé : L’annonce inquiétante de Riolo https://t.co/JgDS8m3Skt pic.twitter.com/RrK9kEj3Ys — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

L'Espagne et l'Allemagne pour faire chuter les Bleus ?

« Peut-on gagner l’Euro avec ce style de jeu ? Mais bien sur, je ne vois pas pourquoi vous être surpris (...) La France fait peur à tout le monde (...) Les Portugais se chient dessus devant les Bleus, ils ne joueront pas parce qu’il y a un complexe. Les seuls qui n’auront pas peur c’est l’Espagne ou l’Allemagne. Ils vont jouer leur jeu », estime Daniel Riolo, qui voit donc l'équipe de France se qualifier pour les demi-finales vendredi soir contre le Portugal malgré son jeu très critiqué.

« C’est hallucinant »