Révolution en équipe de France, il dévoile les coulisses

Benjamin Labrousse

Après un échec en finale de Coupe du monde en décembre dernier, l’équipe de France a connu une véritable révolution avec les retraites internationales de nombreux cadres comme Raphaël Varane ou encore Hugo Lloris. Successeur du portier de Tottenham dans les buts, Mike Maignan a réussi ses débuts chez les Bleus. Franck Raviot dévoile comment le gardien de l’AC Milan a géré cette prise de relais.

Il est assurément l’une des plus grandes surprises de ces dernières années en équipe de France. Âgé de 28 ans, Mike Maignan n’a connu que sa 9ème sélection face à l’Irlande (2-0) jeudi dernier. Pourtant, le portier de l’AC Milan formé au PSG apporte autant de sérénité qu’un gardien avec des années d’expérience en sélection.

Mike Maignan, nouveau leader chez les Bleus

Comme le précise l’ Équipe , Mike Maignan est rapidement devenu un taulier de Didier Deschamps au sein de cette équipe de France remaniée au cours des derniers mois. Le gardien révélé au LOSC est désormais un habitué des prises de paroles incisives lors des mi-temps notamment. Très écouté par ses partenaires, Mike Maignan brille grâce à ses performances remarquées, lui qui n’a pas encaissé le moindre but lors des cinq derniers matchs des Bleus sur ces qualifications pour l’Euro 2024.

« Il a attendu son heure intelligemment »