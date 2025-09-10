Rabiot revient à Paris : «Il les a retournés !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à Paris mardi soir à l'occasion de la venue de l'Islande au Parc des Princes, Adrien Rabiot est entré en cours de jeu pour assurer la victoire de l'équipe de France (2-1). Sans surprise, le nouveau milieu de terrain de l'AC Milan a été copieusement sifflé par le public parisien qui n'a toujours pas digéré sa signature à l'OM il y a un an. Didier Deschamps a ainsi défendu son joueur, tout en se réjouissant qu'il ait retourné l'opinion grâce à un tacle décisif dans les dernières secondes.

Deschamps défend Rabiot « C'est inacceptable. C'est un joueur de l'équipe de France, il porte ce maillot. Quand il est en club, cela ne me regarde pas. Adrien est suffisamment solide, il les a retournés sur la dernière action (un tacle décisif). Ça n'a pas lieu d'être », a confié le sélectionneur de l'équipe de France au micro de TF1 après la rencontre, avant de poursuivre.