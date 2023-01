Qu’auraient dû faire les joueurs de l’équipe de France pour Benzema ? 

La rédaction

La polémique Karim Benzema n’en finit plus de faire parler suite à son forfait à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et c’est Patrice Evra qui a remis une pièce dans la machine en pointant du doigt l’inaction des autres joueurs de l’équipe de France face au départ de Benzema, lui qui aurait visiblement pu revenir un peu plus tard dans la compétition. Qu’auraient alors dû faire les Bleus ?

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema se faisait une joie de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Cela n’a finalement pas été le cas en raison d’une blessure à la cuisse. Le joueur du Real Madrid a alors dû déclarer forfait, de quoi déclencher une polémique par la suite. En effet, certains ont révélé que Benzema avait été forcé à rentrer chez lui alors qu’il aurait très bien pu être à nouveau à la disposition de Didier Deschamps durant la phase à élimination directe.

Équipe de France : «Certains étaient rageux» il balance sur la polémique Benzema https://t.co/9HjN4d6Wp5 pic.twitter.com/fYbRVjSdPv — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Evra dénonce le manque de soutien à Benzema

Habitué aux sorties piquantes, Patrice Evra a mis son grain de sel dans ce feuilleton Karim Benzema. L’ancien joueur de l’équipe de France a alors pris la défense de KB9, tout en criquant les joueurs internationaux, qui n’ont rien fait à ses yeux. « De l’extérieur, j’ai l’impression que Karim (Benzema) dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de pas l’avoir soutenu… on va à la guerre pour un joueur », a notamment lâché Evra.

Un remake de 2010 ?

En 2010, Patrice Evra était lui passé à l’action pour Nicolas Anelka avec cette grève de Knysa dont tout le monde se souvient encore aujourd’hui. Etait-ce alors la solution pour l’équipe de France en 2022 avec Karim Benzema ? Aurait-il fallu plutôt pousser un coup de gueule en interne contre Didier Deschamps ? A moins que la bonne solution a été prise par le sélectionneur de l’équipe de France…



Alors, qu’auraient dû faire les Bleus pour Benzema ?