Qatar 2022 : Il aurait voulu que les joueurs de l’équipe de France se battent

Thomas Bourseau

Il n’a pas pris part à la Coupe du monde au Qatar en raison d’une blessure à la cuisse alors qu’il aurait pu parachever sa belle année 2022 qui lui a valu le Ballon d’or. Karim Benzema a quitté l’équipe de France avant le début de la compétition au plus grand regret de Patrice Evra qui s’en est pris au vestiaire de Didier Deschamps pour ne pas s’être battu pour conserver Benzema dans le groupe.

Karim Benzema devait vivre la deuxième Coupe du monde de sa carrière après 2014 en novembre et en décembre dernier au Qatar. Cependant, en raison d’une blessure à la cuisse gauche avant le match inaugural de l’équipe de France face à l’Australie le 22 novembre dernier (4-1), Benzema a été amené à quitter le groupe des Bleus sur décision du staff médical. Cependant, alors même que le Mondial n’était pas terminé, Karim Benzema a disputé des matchs amicaux avec le Real Madrid.

«Vous les joueurs, de pas l’avoir soutenu… on va à la guerre pour un joueur»

De quoi pousser Patrice Evra à se poser de sérieuses questions sur le manque de solidarité de l’équipe de France, que ce soit de la part du staff technique et surtout du vestiaire des Bleus. « Sur le côté humain, j’ai été déçu (…) De l’extérieur, j’ai l’impression que Karim (Benzema) dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de pas l’avoir soutenu… on va à la guerre pour un joueur. Blessure, constat médical, d’après le docteur de l’équipe de France, trois semaines… ». Voici le message que l’ancien capitaine de l’équipe de France a fait passer sur son compte Instagram ce mardi.

Équipe de France : Rendez-vous programmé entre Deschamps et Zidane https://t.co/1IuvLZmn6D pic.twitter.com/qlJSf4UWhH — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

«Di Maria, qui est blessé toute la Coupe du Monde, il joue la finale et il marque contre nous»