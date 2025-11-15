PSG - Equipe de France : La revanche annoncée !

Axel Cornic

Recruté en 2022, Hugo Ekitike est considéré comme l’un des gros flops de l’histoire récente du Paris Saint-Germain. Mais l’attaquant a réussi à se relancer, d’abord en Allemagne, puis cet été avec un transfert à Liverpool. Et il a continué sur sa lancé, avec une belle prestation avec l’équipe de France face à l’Ukraine (4-0).

Révélation de Ligue 1 au Stade de Reims, Hugo Ekitike n’a jamais su confirmer lors de son passage au PSG, qui aura duré un peu plus d’un an. Mais l’attaquant français ne s’est pas laissé abattre et sa récente convocation en équipe de France est une grande victoire.

« Je l'ai piqué à son arrivée à Liverpool » Son coéquipier Ibrahima Konaté a révélé ce samedi les coulisses de la métamorphose d’Ekitike, qu’il côtoie à Liverpool depuis cet été. « Je l'ai piqué à son arrivée à Liverpool, où l'intensité est différente de la Bundesliga. Tout le monde a vécu ça. Il était un peu fatigué à des entraînements » a expliqué le défenseur central de l’équipe de France, en conférence de presse.