Promotion pour Kylian Mbappé, il dit tout sur la révolution

Thomas Bourseau

À tout juste 24 ans, Kylian Mbappé a officiellement hérité du brassard de capitaine de l’équipe de France cette semaine. Un honneur pour le champion du monde qui s’est exprimé à Téléfoot sur la question en faisant passer des messages forts au niveau de la gestion de ses nouvelles responsabilités.

Kylian Mbappé est devenu le capitaine de l’équipe de France cette semaine et a donc été choisi par Didier Deschamps pour succéder à Hugo Lloris qui a mis un terme à sa carrière internationale en janvier dernier. Du haut de ses 24 ans et bien qu’il ne jouissait pas de l’ancienneté d’un Antoine Griezmann notamment, Mbappé est le nouveau leader collectif des Bleus et n’a pas manqué de cacher sa joie et l’honneur de la tâche qui lui a été soumise par le sélectionneur pour Téléfoot . « C’est un honneur indescriptible, c’est unique de représenter son pays. C’est quelque chose de formidable et en plus d’être capitaine c’est quelque chose de grand, de fort, une nouvelle responsabilité. Mais avant tout, c’est un plaisir. ».

«Être capitaine de son pays c’est toujours symbolique»

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Antoine Griezmann vendredi soir pour sa première en tant que capitaine face aux Pays-Bas pour la phase de qualifications pour l’Euro 2024 (4-0), Kylian Mbappé a souligné la symbolique qu’est le brassard de l’équipe de France. « Être capitaine de son pays c’est toujours symbolique, on représente des millions de Français et maintenant je suis entre guillemets le représentant de l’équipe qui représente le pays. C’est vraiment quelque chose de super. Je prends avant tout ça comme un plaisir parce que je pense au gamin qui, si on avait dit au petit Kylian qu’il allait être capitaine, ça aurait été quelque chose de formidable ».

Le PSG lâche sa réponse, voilà le verdict pour Mbappé https://t.co/nA8d3ILwa0 pic.twitter.com/rlij7qbw6C — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

«L’objectif ce n’est pas de fermer les portes aux autres»