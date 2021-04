Foot - OM

OM : L'appel du pied de Kamara pour les JO !

Régulièrement sélectionné avec l’Equipe de France Espoir, Boubacar Kamara pourrait très bien participer aux Jeux Olympiques avec les Bleus. Si les dates du tournoi pourraient lui poser un problème, le défenseur a affirmé rêver de pouvoir prendre part à cette compétition.