Équipe de France : Un ancien de Ligue 1 interpelle Didier Deschamps !

Publié le 17 avril 2021 à 22h50 par La rédaction

L’Euro approche et évidemment, l’Equipe de France est dans la tête de beaucoup de joueurs français. Formé à Nantes et aujourd’hui joueur de l’AS Rome, Jordan Veretout a fait savoir qu’il rêverait de rejoindre les Bleus.