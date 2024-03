Messi, Zidane…L’anecdote folle de Thierry Henry

Benjamin Labrousse

S’il mène désormais une carrière d’entraîneur, Thierry Henry aura été l’un des attaquants les plus marquants du XXIème siècle. Légende d’Arsenal et de l’équipe de France, le joueur formé à l’AS Monaco a récemment révélé quels avaient été les joueurs les plus marquants à ses yeux, avec à la clé, un bel hommage à Lionel Messi ou encore à Zinédine Zidane.

Une légende. Pendant longtemps, Thierry Henry aura été le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avant d’être rejoint puis dépassé par Olivier Giroud. Buteur hors pair, l’ancien attaquant a marqué toute une génération par ses réalisations d’anthologie, inscrites en Bleu ou encore sous les couleurs d’Arsenal et du Barça.

« Messi, Zizou, Ronaldinho… Ce sont des mecs qui font n’importe quoi »

Interrogé par un lecteur du Parisien sur les joueurs les plus impressionnants qu’il avait pu croiser lors de sa carrière, Thierry Henry s’est lâché. « On parle du commun des mortels ? Parce qu’après il y a des fous. Ce que j’appelle « les fous », ce sont les monstres : Messi, Zizou, Ronaldinho… Ce sont des mecs qui font n’importe quoi dans le bon sens du terme ! » .

« Mais si on revient sur terre, je pense à Dennis Bergkamp »