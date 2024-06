Mbappé : Une tromperie balancée par un de ses potes

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé du côté de l'AS Monaco, Loïc Badiashile se livre sans détour sur l'attitude de la star de l'équipe de France et du Real Madrid en privé. Et le gardien confirme le côté un peu calculateur de Mbappé face aux médias en indiquant qu'il n'était pas du tout le même en privé.

Formé à l'AS Monaco où il a explosé avant de s'envoler au PSG en 2017, Kylian Mbappé a beaucoup évolué depuis cette période où il était jeune et largement moins exposé sur le plan médiatique. D'ailleurs, l'un de ses compères de l'époque sur le Rocher témoigne d'un changement majeur chez Mbappé...

Mbappé excellent communicant

Loïc Badiashile, gardien lui aussi issu du centre de formation de l'AS Monaco, se livre au sujet de la nouvelle star du Real Madrid et de sa communication : « Il sait se sortir des situations, se servir de ce qu’il a pour se mettre dans une position avantageuse. Il arrive à sortir du bourbier et ne fait rien sans avoir tout préparé, évalué, calculé », indique Badiashile dans des propos rapportés par L'EQUIPE .

« À la télé, ce n’est pas le Kylian que je connais »