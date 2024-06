Mbappé : Une erreur de Deschamps est dénoncée !

Amadou Diawara

Avant l'Euro 2024, Didier Deschamps a travaillé un plan de jeu pour que Kylian Mbappé soit dans les meilleures dispositions possibles. Toutefois, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France risque de manquer le duel face aux Pays-Bas ce vendredi soir. Selon Hugo Delom, journaliste de L'Equipe, les Bleus devraient être en difficulté à cause de la stratégie de leur sélectionneur.

Conscient que Kylian Mbappé est son meilleur atout, Didier Deschamps a centré son équipe sur lui pour l'Euro 2024. Toutefois, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France va manquer le duel face aux Pays-Bas ce vendredi soir, et ce, à cause d'une fracture du nez. Selon Hugo Delom, journaliste de L'Equipe , les Bleus risquent de regretter le choix de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé.

Euro 2024 : Mbappé connaît le verdict après sa blessure https://t.co/B4MiEAFJFH pic.twitter.com/lXiRn1gDKY — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

«L'absence du capitaine obligerait le staff à revoir tous ses plans»

« Où se situe la plus grande faiblesse de notre équipe de France ? Je pense que c’est l’absence d’un plan B derrière Mbappé. Deschamps a fait un choix très clair (et assumé) du "tout pour Mbappé". En positionnant, par exemple, à gauche Thuram pour le libérer des contraintes de replis défensifs » , a estimé Hugo Delom, journaliste de L'Equipe .

«Je ne pense pas que cette équipe soit outillée pour ça»