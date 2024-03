Mbappé : Une attitude qui interroge ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a connu son premier échec depuis qu’il a obtenu le statut de capitaine de l’équipe de France. Défaits par l’Allemagne samedi dernier (2-0), les Bleus ont semblé dépassés dans tous les compartiments du jeu et Mbappé n’aurait pas vraiment remobilisé ses troupes avec la défaite. Pire, L’Équipe avance une priorité différente pour l’attaquant du PSG.

Il fallait bien qu’elle arrive cette première défaite en tant que capitaine de l’équipe de France pour Kylian Mbappé. Ayant hérité du brassard en mars 2023 après l’annonce d’Hugo Lloris sur sa retraiter internationale, le premier revers des Bleus version Mbappé est intervenu un an plus tard à Lyon lors de la réception amicale de l’Allemagne samedi soir (2-0).

Après la déroute allemande, Mbappé n’a pas parlé ?

A moins de trois mois du coup d’envoi de l’Euro sur les terres allemandes, l’équipe de France n’a pas affiché son meilleur visage à l’entame de cette préparation. De plus, après la défaite tactique et technique face à l’Allemagne, Kylian Mbappé n’aurait pas usé de son statut de capitaine pour rameuter les troupes. Et dimanche, il semblait même être déjà passé à autre chose, montrant une certaine légèreté afin de ne pas tirer de conclusions hâtive de cet échec.

Mbappé plus concerné par le perso au PSG que par l’équipe de France ?