Mbappé : Un plan machiavélique balancé en direct !

Antoine Griezmann a lâché une bombe lundi en annonçant à la surprise générale sa retraite internationale. Une décision pour le moins inattendue, et selon les révélations du journaliste Frédéric Hermel en direct sur RMC Sport, il semblerait que Kylian Mbappé et son entourage aient eu un impact plus ou moins direct sur ce choix.

Lundi, via un message diffusé sur les réseaux sociaux, Antoine Griezmann a surpris son monde en annonçant que son aventure avec l’équipe de France était terminée : « C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt », a indiqué l’attaquant de l’Atlético de Madrid, âgé de 33 ans. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette décision de Griezmann ?

« Il y a un problème »

En direct sur les ondes de RMC Sport lundi, le journaliste Frédéric Hermel a fait quelques révélations troublantes sur cet épisode Griezmann et la fin de son aventure en équipe de France : « Griezmann, il y a un problème. De toute façon, le problème est né il y a quelques mois quand le brassard de capitaine qui est extrêmement important a été donné par Didier Deschamps à Kylian Mbappé et pas à Griezmann qui, naturellement, du fait de son expérience, de son âge, de son poste, de ses performances, et de son nombre de sélections, était celui qui devait avoir le brassard », indique le journaliste.

Mbappé et son entourage à la manœuvre ?

Hermel poursuit en révélant un plan machiavélique de la part de Kylian Mbappé et de son entourage, qui provoqué la rupture entre Griezmann et Deschamps selon lui : « Il y a eu une campagne très bien orchestré car ils font ça très bien, de Mbappé et de ses proches, qui sont très forts, un lobbying comme on dit, pour faire céder Didier Deschamps qui lui aussi a montré peu de personnalité à ce niveau là mais comme la star c’est Mbappé, il a tellement peur de perdre le soutien de Mbappé qu’il lui a donné le brassard. Et ça, Antoine l’a très très mal vécu ». Reste à savoir si Mbappé se cache effectivement derrière tout ça.