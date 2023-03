Mbappé réclame du renfort, il répond présent

La rédaction

Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l'équipe de France. Le crack de Bondy l'a appris de la voix de Didier Deschamps, alors qu'il était en ballotage avec Antoine Griezmann. A 24 ans, Mbappé sait qu'il y a des joueurs plus expérimentés dans le groupe qui pourraient aussi avoir une rôle de leader. C'est le cas d'Adrien Rabiot, qui se voit bien endosser se muer en patron dans le vestiaire et sur le terrain.

Adrien Rabiot n'avait pas commencé son aventure avec l'équipe de France de la meilleure des manières. En 2018, il refuse le statut de réserviste pour la Coupe du monde, alors qu'il prétendait à une place dans le groupe pour disputer le mondial en Russie. Didier Deschamps avait évoqué une erreur de jeunesse, qui semble être totalement oubliée aujourd'hui, tant le milieu de la Juventus de Turin est un élément important du sélectionneur tricolore.

« Je vais ouvrir la possibilité aux autres de s'exprimer »

En conférence de presse ce jeudi, Kylian Mbappé avait abordé le leadership que peuvent avoir d'autres joueurs, même s'il est le capitaine de l'équipe de France : « Je vais être tourné vers les autres, j'ai pas envie de décider ou d'imposer, je vais ouvrir la possibilité aux autres de s'exprimer. On a montré que lorsque chacun avait sa place on pouvait faire de grandes choses, ce serait une erreur de bouleverser tout ça. »

« Je me sens prêt à être un patron »