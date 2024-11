Mbappé puni par Deschamps ? Hanouna vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour cette tournée de novembre, Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Kylian Mbappé. Le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas dévoilé les raisons de cette absence, mais Bixente Lizarazu et Cyril Hanouna évoquent une sanction suite à l'incroyable imbroglio qui a suivi le dernier rassemblement.

Dans les prochains jours, le sujet Kylian Mbappé devrait occuper une place centrale dans les conférences de presse. Une nouvelle fois, Didier Deschamps a décidé de se passer des services du Madrilène. Mais contrairement à octobre, le joueur voulait rejoindre l’équipe de France selon les dires du sélectionneur. «J’ai eu plusieurs échanges avec lui, j’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. C’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian voulait venir. Ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui entrent en ligne de compte. C’est un choix ponctuel » a déclaré Deschamps.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Deschamps laisse planer le doute

Les paroles de Deschamps laissent place à plusieurs lectures possibles. Mais pour Bixente Lizarazu, cela s’apparente à une sanction après l’épisode du mois d’octobre. « Comment j’interprète l’absence de Mbappé ? On a juste compris que Kylian Mbappé voulait venir, donc je l’interprète comme une sanction, par rapport au stage précédent où il a dit qu’il était blessé, mais qu’il a joué avec le Real Madrid et qu’il a fait cette escapade en Suède ensuite. Je pense que c’est une sanction de Deschamps qui n’a pas apprécié cette séquence, tout simplement. Je pense qu’il voulait le montrer et lui faire passer ce message» a confié le champion du monde 1998.

« Ce n’est même pas une thèse»

Pour rappel, Mbappé avait été laissé à la disposition du Real Madrid afin qu’il puisse récupérer d’une légère blessure à la cuisse. Mais quelques jours plus tard, Carlo Ancelotti faisait appel à lui pour défier Villarreal. Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna s’inscrit dans la lignée de Bixente Lizarazu. « Une sanction de Deschamps ? C’est la bonne thèse, ce n’est même pas une thèse» a confié l’animateur.