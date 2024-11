«Pas de pitié», il annonce une décision radicale de Deschamps en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Relégué au second plan dans la hiérarchie des défenseurs de l'équipe de France au moment de l'Euro 2024, Ibrahima Konaté a donc laissé numériquement sa place à William Saliba. Un choix radical de la part de Didier Deschamps, mais qui n'a posé aucun problème au joueur de Liverpool qui se confie longuement sur cette décision et ses très bonnes relations avec Saliba.

C'est un fait, la tâche de sélectionneur national nécessite de faire des choix qui ne font pas les affaires de tout le monde. Ibrahima Konaté en sait quelque chose. Titulaire indiscutable durant l'excellent parcours de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le défenseur central de Liverpool a été contraint de céder cette place à William Saliba à l'Euro l'été dernier. Le joueur d'Arsenal lui a été préféré par Deschamps, mais Konaté a préféré le prendre avec philosophie comme il le confie au Canal Football Club.

« Maintenant frérot, c'est ton moment, prends le »

« C'est ça qui a été difficile, d'être titulaire constamment, et lorsque la compétition phare pour laquelle on s'est préparé pendant des mois arrive, de ne pas la jouer. ça a été dur dans l'aspect privé et personnel, mais maintenant, William Saliba est un ami, c'est comme un frère pour moi, donc lorsqu'il était titulaire, moi je discutais souvent avec lui, car il était à côté de moi, et je lui ai dis : "maintenant frérot, c'est ton moment, prends le, moi j'ai joué beaucoup de matchs, maintenant, c'est ton tour. Même si on sait que la concurrence, il n'y a pas de pitié hein, mais au-delà de ça, c'est une personne dont je suis très proche, et ses performance à Arsenal ces derniers temps, il le mérite aussi, donc j'étais très heureux pour lui. Je lui ai juste dis de continuer, mais après je connais les tenants et les aboutissants de pourquoi je n'ai pas été titulaire à l'Euro », confie Konaté.

« Il faut ce genre de piqûre de rappel »

« Je n'avais pas joué les derniers mois, je manquais énormément de rythme, et ça se ressentait aux entrainements. Et le coach m'avait dit qu'à ce moment-là, il y avait meilleur que moi à ce poste. J'ai totalement compris. ça a été une grande leçon pour moi. Dans la vie parfois, il faut ce genre de piqûre de rappel, que rien n'est jamais acquis, et qu'il faut toujours travailler. Aujourd'hui, je suis encore plus déterminé », poursuit Ibrahima Konaté. Un discours qui devrait faire plaisir à Didier Deschamps ainsi qu'à Saliba.