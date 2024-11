Kylian Mbappé : Une «sanction» est annoncée en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé est le grand absent de ce rassemblement du mois de novembre en équipe de France, mais quelle est la nature de cette décision que Didier Deschamps annonce avoir prise ? Pour Bixente Lizarazu, qui connait bien le sélectionneur national, il s'agit tout simplement d'une sanction à l'encontre de l'ancienne star du PSG pour son absence en octobre avec les Bleus.

Jeudi dernier, au moment de communiquer la liste de l'équipe de France pour le rassemblement du mois de novembre, Didier Deschamps mettait les choses au clair sur l'absence de Kylian Mbappé : « J'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement. Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses: Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte », a indiqué le sélectionneur national.

« Une sanction »

En clair, c'est donc Deschamps qui aurait lui-même pris la décision de ne pas convoquer Mbappé. Et son grand ami de toujours, Bixente Lizarazu, a une interprétation bien précise de ce choix : « Comment j’interprète l’absence de Mbappé ? On a juste compris que Kylian Mbappé voulait venir, donc je l’interprète comme une sanction, par rapport au stage précédent où il a dit qu’il était blessé, mais qu’il a joué avec le Real Madrid et qu’il a fait cette escapade en Suède ensuite », a expliqué l'ancien latéral gauche de l'équipe de France au micro de Téléfoot.

« Deschamps n’a pas apprécié »

Lizarazu estime donc que Didier Deschamps a très mal vécu l'absence de Kylian Mbappé lors du précédent rassemblement du mois d'octobre en sélection : « Je pense que c’est une sanction de Deschamps qui n’a pas apprécié cette séquence, tout simplement. Je pense qu’il voulait le montrer et lui faire passer ce message », lâche le consultant de Téléfoot. Reste à démêler le vrai du faux dans cet épineux dossier.