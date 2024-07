Mbappé : Le plan de l’Espagne est connu, un joueur balance

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, la France défie l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024. Les regards seront évidemment tournés vers Kylian Mbappé, en méforme dans la compétition et futur joueur du Real Madrid après sept années passées au PSG. Alors qu’il devrait avoir la charge de retenir le capitaine des Bleus sur le côté, Jesús Navas s’est prononcé sur cette mission périlleuse.

C’est un classique du football des nations qui va se dérouler ce mardi soir. La France retrouve l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024, de quoi offrir une nouvelle chance à Kylian Mbappé de sauver sa fin de saison, lui qui peine à briller dans la compétition. Privé de Dani Carvajal, suspendu, Luis de la Fuente devrait miser sur Jesús Navas sur le flanc droit de la défense pour tenter de stopper la nouvelle star du Real Madrid. Un défi majeur pour le joueur de 38 ans, optimiste avant le choc.

« Je pense que l'important est d'être très concentré et très uni »

« J'espère pouvoir profiter du match, être présent et aider l'équipe. Contribuer, donner le meilleur de moi-même et faire de mon mieux, ce qui est le plus important, a répondu l’international espagnol, interrogé par OK Diario. Je pense que l'important est d'être très concentré et très uni en tant qu'équipe. Nous avons une très bonne équipe et c'est ce qui est important. Et ils ont une grande équipe avec de grands joueurs, pas seulement Mbappé, et nous devons être très concentrés. »

« Nous avons tous une énorme envie d'aller loin »

« Nous avons tous une énorme envie d'aller loin et c'est ce que nous faisons », prévient par ailleurs Jesús Navas, qui estime que c’est la force collective de la Roja qui peut stopper Kylian Mbappé : « C'est un peu le travail de tout le monde. Nous devons être très concentrés. En fin de compte, l'équipe qu'ils ont, avec d'excellentes individualités, est d'un niveau très élevé. Et nous allons être très concentrés dans tous les domaines du terrain. »