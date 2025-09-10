Mbappé - Haaland : C’est terminé, l’annonce en direct !

Kylian Mbappé continue de peser sur les Bleus. Buteur face à l'Ukraine vendredi soir, le joueur du Real Madrid a récidivé face à l'Islande (2-1). Mais sa prestation collective reste mitigée, avec des phases de jeu brouillonnes et des occasions manquées. Daniel Riolo analyse la manière dont le joueur s’insère dans le rôle de numéro 9.
Kylian Mbappé a encore montré sa capacité à faire la différence pour l’équipe de France. Après avoir marqué contre l’Ukraine, il a récidivé face à l’Islande, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Mais malgré ces statistiques, Mbappé ne sera jamais un tueur devant les cages comme Erling Haaland (Manchester City). C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo.
« Il ne peut pas être un 9 à la Haaland »
« Mbappé ? Je pense qu’il ne peut pas être un 9 à la Haaland ou Lewandowski. Un 9 qui va couper les trajectoires dans la surface, qui va mettre la tête, il ne le fait pas. C’est un 9 qui a besoin d'espace. Quand il n’en a pas, il va décrocher » a confié le journaliste sur RMC.
Mbappé affiche ses limites
Riolo poursuit en soulignant que la performance de Mbappé, bien que statistiquement efficace, montre aussi ses limites. « Ça peut ressembler à un 9 sauce Dembélé. Sauf qu’il ne sait pas faire ça non plus. Il a énormément de qualités Mbappé, on le sait bien. Mais si tu t'en tiens simplement au stats, un but et une passe décisive ça devrait suffire pour en faire l'homme du match. Mais à chaque fois qu'il a entrepris des choses, il a réussi des décalages mais il a raté beaucoup de passes, de frappes, de remises... » a-t-il déclaré.