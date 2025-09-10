Mbappé - Haaland : C’est terminé, l’annonce en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé continue de peser sur les Bleus. Buteur face à l'Ukraine vendredi soir, le joueur du Real Madrid a récidivé face à l'Islande (2-1). Mais sa prestation collective reste mitigée, avec des phases de jeu brouillonnes et des occasions manquées. Daniel Riolo analyse la manière dont le joueur s’insère dans le rôle de numéro 9.

Kylian Mbappé a encore montré sa capacité à faire la différence pour l’équipe de France. Après avoir marqué contre l’Ukraine, il a récidivé face à l’Islande, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Mais malgré ces statistiques, Mbappé ne sera jamais un tueur devant les cages comme Erling Haaland (Manchester City). C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo.

« Il ne peut pas être un 9 à la Haaland » « Mbappé ? Je pense qu’il ne peut pas être un 9 à la Haaland ou Lewandowski. Un 9 qui va couper les trajectoires dans la surface, qui va mettre la tête, il ne le fait pas. C’est un 9 qui a besoin d'espace. Quand il n’en a pas, il va décrocher » a confié le journaliste sur RMC.