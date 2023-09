Mbappé, Griezmann… Qui doit appeler Thierry Henry en priorité pour les JO ?

La rédaction

Désormais, c’est Thierry Henry qui est aux commandes de l’équipe de France Espoirs. Ayant succédé à Sylvain Ripoll sur le banc des Bleuets, il va tâcher de qualifier son équipe pour l’Euro 2025. Mais un rendez-vous est au centre de toutes les attentions : les Jeux Olympiques. C’est Thierry Henry qui sera aux commandes de la sélection olympique et alors qu’il aura la possibilité de sélectionner 3 joueurs de plus de 23 ans, il y aura un choix à faire.

Pour l’équipe de France de football, les derniers Jeux Olympiques avaient viré au fiasco. En effet, on se souvient des difficultés de Sylvain Ripoll à composer sa liste face aux nombreux refus des clubs de libérer leurs joueurs étant donné que les JO ne sont pas sur des dates FIFA. Thierry Henry aura-t-il les mêmes problèmes pour 2024 ? Nommé sélectionneur des Bleuets, le champion du monde 1998 sera également aux commandes pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais avec quelle équipe ? Si Thierry Henry dispose de nombreux talents à disposition, il pourra également sélectionner 3 joueurs de plus de 23 ans.

Mbappé rêve des Jeux Olympiques

Quelles seront alors les stars de l’équipe de France à accompagner les Bleuets de Thierry Henry ? Depuis la prise de fonction de l’ancien entraîneur de l’AS Monaco, un nom revient en boucle : Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG n’a jamais caché son désir de disputer les Jeux Olympiques. Il aurait aimé être de la partie en 2021 à Tokyo, mais n’avait pas été libéré par le PSG. Le sera-t-il pour l’édition 2024 ? Kylian Mbappé en rêve encore et toujours, mais il n’est toutefois pas le seul…

Qui choisira Thierry Henry ?