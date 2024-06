Mbappé fait halluciner le chouchou de Deschamps !

Arnaud De Kanel

La folle ascension de Kylian Mbappé en a surpris plus d'un. Après sa saison exceptionnelle à l'AS Monaco, l'attaquant a découvert l'équipe de France et a signé au PSG. N'Golo Kanté est un témoin privilégié de cette éclosion et il reconnait être impressionné car il ne s'attendait pas à le voir finir si haut.

C'est la grande surprise de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. Après deux ans d'absence, N'Golo Kanté est de retour en équipe de France. Tout a bien changé depuis, comme le capitaine puisque Kylian Mbappé a hérité du brassard d'Hugo Lloris. Plus globalement, le statut de l'attaquant a également changé depuis ses débuts en équipe de France.

«Ce qu'il réalise, c'est impressionnant»

D'ailleurs, N'Golo Kanté, l'un des chouchous de Didier Deschamps, concède volontiers que Kylian Mbappé l'impressionne. Ce dimanche pour Téléfoot , il a fait part de son ressenti au micro d'Adil Rami.

«Il continue à avancer comme une fusée»