Mbappé en Angleterre : La folie annoncée !

Buteur contre l’Islande mardi (2-1), Kylian Mbappé est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 52 réalisations, dépassant Thierry Henry et se plaçant juste derrière Olivier Giroud (57 buts). Christophe Dugarry a été interrogé sur la comparaison entre Mbappé et Henry et la perception de leurs exploits respectifs.

Buteur face à l'Ukraine puis face à l'Islande, Kylian Mbappé confirme sa place parmi les légendes du football français. À seulement 26 ans, l’attaquant du PSG a inscrit 52 buts en 92 sélections et dépasse désormais Thierry Henry, qui reste une icône du football tricolore. Cette performance fait de lui le dauphin historique d’Olivier Giroud, toujours leader avec 57 buts. C'est dans ce contexte que Christophe Dugarry a été invité à comparer Mbappé à Henry.

« Si Mbappé jouait en Angleterre il serait peut-être adoré » Le champion du monde 1998 a nuancé cette comparaison sur les ondes, soulignant la différence d’ampleur de la ferveur des supporters. « Si Mbappé ne représente pas la même chose aux yeux des supporters du PSG par rapport à Thierry Henry avec les supporters d’Arsenal ? Ce n’est pas la même chose. Si Mbappé jouait en Angleterre il serait peut-être adoré aussi dans un club comme Liverpool. La folie des supporters n’est pas la même, la reconnaissance, etc, ce n’est pas la même chose » a confié Dugarry sur le plateau de Rothen S'Enflamme.