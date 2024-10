Mbappé «dans le trou», ça tacle dans le vestiaire des Bleus !

Axel Cornic

Irrésistible depuis son explosion au plus jeune âge, Kylian Mbappé semble connaître le premier véritable coup de mou de sa carrière. C’est notamment le cas en équipe de France, puisque depuis la finale de la Coupe du monde 2022 perdue face à l’Argentine de son ancien coéquipier Lionel Messi, l’attaquant de 25 ans s’attire pas mal de critiques.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Le prodige du football français a vu son image être écornée depuis quelques saison, notamment auprès des supporters du PSG qui n’ont toujours pas digéré son départ libre vers le Real Madrid, lors du précédent mercato estival. Mais cette fois c’est plus haut que ça se passe, puisque c’est en équipe de France qu’il est pointé du doigt, avec son absence lors de cette trêve d’octobre qui n’a pas manqué de faire parler. Officiellement blessé, le Bondynois était effectivement titulaire dimanche soir avec le Real Madrid.

Équipe de France : Griezmann s’en va, il offre une solution à Deschamps ! https://t.co/gZd9wD65Qj pic.twitter.com/5ElEbgfT40 — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

«On va être très clairs : ça ne passe pas»

Et pas par n’importe qui, puisque ce sont ses propres coéquipiers en sélection qui semblent en avoir marre de lui ! « Mbappé est dans le trou depuis un moment et il y en a d’autres qui vont un peu le cibler. On va être très clairs : ça ne passe pas », a expliqué Romain Molina dans une vidéo explosive au sujet des tensions autour des Bleus, publiée tout récemment sur sa chaîne YouTube.

« En équipe de France, il n’y a plus un défenseur qui a peur de Mbappé »

« Ça cristallise beaucoup de rancœur, parce que sur le terrain il n’a pas le rendement espéré » a assuré le journaliste, célèbre pour ses diverses enquêtes. « Pour reprendre les mots de certains de ses coéquipiers : ‘Avant, il faisait peur’. Tu jouais à l’entraînement contre lui tu avais peur. Aujourd’hui il ne fait plus peur. En équipe de France, il n’y a plus un défenseur qui a peur de lui », conclut Romain Molina, qui décrit donc l'ambiance du vestiaire de l'équipe de France comme très délicate.