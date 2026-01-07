Mbappé change d'équipe : L'annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant que Kylian Mbappé s'est imposé comme le capitaine de l'équipe de France dont il est le joueur majeur, son frère Ethan ne peut pas en dire autant. Le milieu de terrain du LOSC est très loin des Bleus, ce qui pourrait le pousser à changer de nationalité sportive. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, ne dit pas non.

Longtemps dans l'ombre de son grand frère, Ethan Mbappé essaie de se faire un prénom depuis qu'il a quitté le PSG et signé au LOSC. Et s'il arrive à se mettre en valeur, le jeune milieu de terrain paraît toutefois très loin de l'équipe de France où il retrouverait Kylian Mbappé. Une situation qui pourrait le faire réfléchir à la suite à donner à sa carrière internationale.

Ethan Mbappé avec le Cameroun ? Et pour cause, outre la France, Ethan Mbappé pourrait représenter deux autres pays grâce aux origines de ses parents à savoir l'Algérie et le Cameroun. Pour cela, il faudra changer de nationalité sportive, et si le joueur ou son entourage n'ont jamais communiqué officiellement sur la question, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a été interrogé sur la possibilité de convoquer Ethan Mbappé.