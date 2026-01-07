Mbappé change d'équipe : L'annonce choc !

Pendant que Kylian Mbappé s'est imposé comme le capitaine de l'équipe de France dont il est le joueur majeur, son frère Ethan ne peut pas en dire autant. Le milieu de terrain du LOSC est très loin des Bleus, ce qui pourrait le pousser à changer de nationalité sportive. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, ne dit pas non.
Longtemps dans l'ombre de son grand frère, Ethan Mbappé essaie de se faire un prénom depuis qu'il a quitté le PSG et signé au LOSC. Et s'il arrive à se mettre en valeur, le jeune milieu de terrain paraît toutefois très loin de l'équipe de France où il retrouverait Kylian Mbappé. Une situation qui pourrait le faire réfléchir à la suite à donner à sa carrière internationale.
Ethan Mbappé avec le Cameroun ?
Et pour cause, outre la France, Ethan Mbappé pourrait représenter deux autres pays grâce aux origines de ses parents à savoir l'Algérie et le Cameroun. Pour cela, il faudra changer de nationalité sportive, et si le joueur ou son entourage n'ont jamais communiqué officiellement sur la question, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a été interrogé sur la possibilité de convoquer Ethan Mbappé.
Samuel Eto'o ne dit pas non
« Ethan Mbappé ? On dit qu’il est très bon. Le voir jouer pour le Cameroun ? On sollicite beaucoup de joueurs mais pour protéger tous ces joueurs, je ne vais pas les citer », a-t-il confié dans des propos rapportés par le site AfricaFoot alors que le Cameroun affrontera le Maroc en quart de finale de la CAN.