Mbappé accusé de viol : Le coup de pression de sa mère !

Axel Cornic

La première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid n’a pas été simple. L’ancien du Paris Saint-Germain a mis du temps à trouver sa place dans le dispositif de Carlo Ancelotti et en dehors des terrains, il a également connu quelques scandales retentissants. Cela a notamment été le cas à l’automne dernier, avec une affaire qui avait énormément fait parler.

Plus grande star du football français ainsi qu’icone mondiale, Kylian Mbappé a bien failli tomber de très haut. En octobre 2024, alors qu’il ne participait pas à un rassemblent de l’équipe de France, l’attaquant avait vu son nom être cité dans une affaire de viol sortie dans la presse suédoise. S’en est suivie évidemment une énorme polémique, qui s’est pourtant rapidement terminée, puisque la procédure a été fermée quelques semaines après.

« On savait qu'il n'y avait pas que des gens positifs autour de Kylian » Un tel épisode marque forcément et dans un entretien accordé à L’Equipe, Mbappé s’en est récemment expliqué. Mais c’est également le cas de son entourage, puisque sa mère se livre pour la première fois sur cette affaire. « Il y avait déjà eu deux petites alertes avec des fausses rumeurs que certains avaient laissé circuler. On savait qu'il n'y avait pas que des gens positifs autour de Kylian » a expliqué Fayza Lamari, dans les colonnes de L’Equipe Magazine.