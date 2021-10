Foot - Équipe de France

Ligue des Nations : Benzema s'enflamme pour le sacre de l'équipe de France !

Publié le 10 octobre 2021 à 22h59 par A.D.

Opposé à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, les Bleus sont parvenus à l'emporter après avoir été mené au score. A l'issue de la partie, Karim Benzema a fait part de son immense bonheur de remporter un trophée avec l'équipe de France.