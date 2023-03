Les accusations de Didier Deschamps, il balance sur ses joueurs

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après l’annonce de sa prolongation au début de l’année, Didier Deschamps était revenu sur la finale historique entre l’Argentine et le France, estimant que certains de ses joueurs « n'étaient pas au niveau pour un tel match », une sortie qui avait alors fait grand bruit. Interrogé par Le Parisien, le sélectionneur tricolore justifie ses propos.

Au terme d’une finale dantesque, l’Argentine parvenait à vaincre l’équipe de France (3-3, 4 tab à 2) en décembre dernier, et ce malgré le triplé de Kylian Mbappé qui avait redonné espoir à toute une nation. Malgré cette défaite, les Bleus ont répondu présent au Qatar quatre ans et demi après leur sacre au Qatar, permettant à Didier Deschamps de prolonger son bail jusqu’au prochain Mondial en 2026. Durant l’assemblée fédérale de la FFF organisée en janvier, le sélectionneur était alors revenu sur ce revers contre l’ Albiceleste , pointant du doigt certains de ses joueurs. « On n'a pas existé pendant une bonne heure , analysait Deschamps. C'était la première finale pour certains, c'est particulier. Après on est revenu de nulle part. On les a bousculés. Je n'occulte pas la partie où il n'y a pas eu de match. Factuellement, il y avait au moins cinq joueurs sur le onze du départ qui n'étaient pas au niveau pour un tel match et face à un tel adversaire. » Une sortie sur laquelle est revenu le principal intéressé.

« Quatre ou cinq joueurs n’étaient pas dans les meilleures dispositions physiques ou émotionnelles »

Interrogé par Le Parisien , Didier Deschamps a justifié les propos tenus au début de l’année. « D’entrée, l’Argentine a mis les ingrédients nécessaires pour gagner un tel match. On n’a pas su leur répondre dans un premier temps : quatre ou cinq joueurs n’étaient pas dans les meilleures dispositions physiques ou émotionnelles. L’écart s’est vite révélé trop important. On prend un but. Dans ma tête, j’étais déjà prêt à opérer des changements tout en espérant ne pas en concéder un deuxième. Ce qui est malheureusement arrivé. C’est rare chez moi, mais j’ai sorti deux joueurs dès la 41e minute (Dembélé et Giroud). Puis deux autres, encore, à la 71e (Hernandez et Griezmann) », explique le sélectionneur.

« Ça peut arriver »