L’Equipe de France «giflée», il dit tout !

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, l’équipe de France s’est complètement manquée lors de son match amical face à l’Allemagne. Débordés par la jeunesse de la Mannschaft, les Bleus se sont inclinés (0-2) à Lyon, et devront se rattraper face au Chili mardi soir. Aurélien Tchouaméni, lui, a confirmé que les siens avaient reçu une gifle face aux Allemands.

Il n’y a pas eu de match. Ce samedi soir, l’équipe de France effectuait son grand retour à la compétition en affrontant l’Allemagne en match amical à Lyon. Déjà vainqueurs des Bleus à Dortmund en septembre 2023 (2-1), la Mannschaft a complètement débordé la formation de Didier Deschamps grâce notamment à son prodige Florian Wirtz, auteur de l’ouverture du score après 7 secondes seulement…

Equipe de France : Deschamps signe un coup historique, il exulte https://t.co/BXc63Mzpyo pic.twitter.com/qlgWMZUt5b — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Coup dur pour les Bleus

S’il s’agit uniquement d’une rencontre amicale, cette défaite (0-2) sonne comme un gros coup dur pour les Bleus. Outre la manière, le manque de réaction des cadres de l’équipe de France a inquiété. Forcément, Aurélien Tchouaméni et les siens auront à cœur de se rattraper face au Chili mardi soir à Marseille.

«C'est une piqûre de rappel, une petite gifle»