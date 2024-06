Le RN tacle Kylian Mbappé !

La rédaction

Alors que l’équipe de France entamera son Euro ce lundi soir en affrontant l’Autriche, ce n’était pas le football qui était au centre des questions posées par les journalistes lors de la conférence de presse tenue ce dimanche. Interrogé à propos de la situation politique en France, qui observe une montée de l’extrême droite, Kylian Mbappé s’est exprimé, incitant notamment les jeunes à aller voter. Une réponse qui n’a pas vraiment plus au Rassemblement National.

Kylian Mbappé est décidément au centre de toutes les actualités. Après avoir vu son arrivée au Real Madrid être officialisée par les Merengue , l’avant-centre se retrouve désormais au centre de l’actualité politique. Lors de la conférence de presse tenue ce dimanche à la veille de la rencontre face à l’Autriche, le joueur de 25 ans a livré son opinion à quelques semaines des élections législatives. Et la sortie du Bondynois n’est visiblement pas passé du côté du Rassemblement National.

« J’appelle tous les jeunes à aller voter »

Présent en conférence de presse ce dimanche, Kylian Mbappé n’a pas pu échapper aux questions sur élections législatives. Et le désormais ancien joueur du PSG a appelé au vote, marquant indirectement son désaccord notamment avec le Rassemblement National : « Les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l’opportunité de choisir le futur de notre pays. J’appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l’importance de la situation. J’espère que ma voix va porter un maximum. »

« Par ce type de position en plein Euro, Kylian Mbappé fracture le pays »