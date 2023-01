Le Graët démission ? La ministre des sports annonce la couleur

Thomas Bourseau

De par ses propos jugés choquants par la ministre des sports envers Zinedine Zidane, Noël Le Graët n’a pas une belle image auprès de l’opinion publique, elle qui était déjà suffisamment ternie par certaines polémiques. Pour Amélie Oudéa-Castéra, il est temps de dire stop.

Noël Le Graët a une nouvelle fois fait parler de lui lors de sa sortie pour Bartoli Time dimanche soir, émission diffusée sur les ondes de RMC . Le président de la Fédération française de football a adopté une position bien étrange concernant l’option Zinedine Zidane pour l’Équipe de France compte tenu de ses propos de 2021 via lesquels il affirmait que Zidane serait une piste étudiée en cas de changement à la tête des Bleus. Pour RMC , Le Graët a dit ces dernières heures qu’il n’en avait « rien à secouer » de l’avenir de Zidane et qu’il aurait refusé son appel.

«Un appel à la démission ? Je ne pose pas l'équation dans ces termes-là»

Des déclarations qui ont provoqué une vague de mécontentements et notamment du côté de Kylian Mbappé et de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra une fois sur Twitter et cette fois-ci par le biais d’une conférence de presse livrée ce lundi. Au programme, une démission pour Noël Le Graët. Le ministère des sports n’en a pas vraiment le pouvoir. « Sur la fonction de représentation, la faillite est établie et le Comex doit en prendre la mesure. Sur les prochaines étapes, l'audit aidera le Comex à prendre la décision qui s'impose. Un appel à la démission ? Je ne pose pas l'équation dans ces termes-là. Il est profondément défaillant sur la fonction de représentation. C'est très problématique quand il dirige une telle Fédération ».

Affaire Zidane : Macron lâche Le Graët, décision historique annoncée ? https://t.co/gOMfghrkxu pic.twitter.com/dkq12idSD6 — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

«On ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de sorties de route»