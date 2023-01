Racisme, homophobie, jeux olympiques : Avant Zidane, les pires sorties de route de Le Graët

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Noël Le Graët est au cœur de l'actualité depuis dimanche soir et sa sortie remarquée sur Zinédine Zidane. Un nouveau dérapage, qui s'ajoute à une longue liste. Car le président de la Fédération française de football n'est pas à son coup d'essai. Ces dernières années, plusieurs de ses propos ont créé la polémique. Voici une compilation.

Président de la FFF, Noël Le Graët a touché à Zinédine Zidane. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection » a déclaré le responsable au micro de RMC ce samedi. Une sortie, qui ne passe pas. Face au tollé, Le Graët a présenté ses excuses ce lundi, mais les polémiques s'enchaînent pour le responsable, âgé aujourd'hui de 81 ans.

Le Graët attaque Zidane, les politiques réclament une révolution https://t.co/qCCsbtSwZJ pic.twitter.com/N3Mbi1OhPO — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

« Je m’en fous des JO »

En 2016 par exemple, Noël Le Graët avait surpris en montrant son dédain vis-à-vis des Jeux Olympiques de Paris. Lors d'une réunion du bureau de la LFP, le dirigeant avait déclaré : « Je m’en fous des JO. C’est en 2024, c’est loin » avait-il confié avant d'ajouter que l'organisation de cette compétition demandait beaucoup d'argent. Une sortie, qui n'avait pas enchanté le comité d'organisation des Jeux Olympiques.

Des propos polémiques sur l'homophobie dans les stades

Trois ans plus tard, Le Graët provoquait une polémique au sujet de l'homophobie dans les stades. « L'arrêt des matches ne m'intéresse pas. C'est une erreur. J'arrêterais un match pour des cris racistes, j'arrêterais un match pour une bagarre, des incidents s'il y a un danger dans les tribunes. Le racisme dans les stades et l'homophobie en tribunes, ce n'est pas la même chose » avait-il lâché lors d'un entretien à Ouest France. Des collectifs luttant contre l'homophobie avaient réclamé sa démission, tandis que la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, l'avait recadré.

« Le phénomène raciste dans le football n'existe pas ou peu »

Quelques mois plus tard, Le Graët s'était attiré les foudres de nombreux joueurs et associations en déclarant que « le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existait pas ou peu ». Quelques semaines avant cette sortie, il aurait demandé aux arbitres de ne pas arrêter les rencontres en cas de cris racistes.

Le Graët critique le choix Youssoupha avant l'Euro 2021

Au cours de ces dernières années, Le Graët n'a pas hésité à critiquer certains choix de son équipe, notamment avec l'Euro 2021. Après que Didier Deschamps ait annoncé sa liste des joueurs convoqués, la FFF publiait un clip sur le son du rappeur Youssoupha. Un choix critiqué par le Rassemblent National à l'époque. Assez maladroitement, Le Graët avait pris position pour le partie de Marine Le Pen. « Ce sont nos jeunes salariés du service commercial qui ont eu cette idée. Ce n'est pas l’hymne des Bleus. Il ne figure pas sur le site de la Fédération et on n’a pas l’intention de demander aux gens de reprendre ces paroles » avait-il déclaré.

Le Graët au cœur de la polémique avant le Mondial au Qatar

Après l'Euro 2021, c'est le Mondial 2022, qui a causé des soucis à Noël Le Graët. Lors d'un entretien accordé à France 2 en novembre dernier, il avait été interrogé sur les conditions de vie peu reluisantes des ouvriers recrutés par le Qatar pour construire les stades. « Ce n’est pas insoluble ça, c’est un coup de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça. (…) Je peux vous montrer plein d’images comme ça dans plein de pays, même peut-être pas très loin d’ici » avait-il déclaré.

Noël Le Graët répond aux accusations de harcèlement à sa manière