La polémique repart, Mbappé reçoit un nouveau tacle

Il y a plusieurs mois maintenant, Kylian Mbappé avait taclé le niveau du football sud-américain, en affirmant que les joueurs européens étaient mieux préparés pour les grandes compétitions car ils jouaient des matches de haut niveau tous les trois jours. Ces propos avaient beaucoup fait réagir. Dernièrement, c'est Carlos Valderrama qui s'est exprimé sur le sujet, et l'ancien international colombien attend des excuses du Français.

Chaque déclaration de Kylian Mbappé est scrutée de partout, et donne lieu à de nombreux commentaires. Il y a quelques mois, le Français s'était mis une bonne partie des Sud-Américains à dos, en déclarant ceci : « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné. »

Cela n'est pas passé en Amérique du Sud

Des déclarations qui ont fait bondir les Sud-Américains, qui se sont offusqués de ces propos. Le Français avait d'ailleurs été copieusement moqué à l'occasion de la finale de la dernière Coupe du monde, remportée par l'Argentine contre la France justement.

Carlos Valderrama attend des excuses de Mbappé