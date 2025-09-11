Kylian Mbappé, sa mère balance sur Zidane !

Axel Cornic

Depuis des années, Kylian Mbappé et Zinedine Zidane semblent être liés par une sorte de destin. Il faut dire que l’attaquant français s’est toujours dit admiratif de la carrière de l’ancien numéro 10 et dans son entourage on a dévoilé d’autres détails à ce sujet.

Véritable légende, Zinedine Zidane a toujours suscité énormément d’admiration de la part des fans ou des footballeurs français. Même les plus illustres, puisque Kylian Mbappé est l’un des premiers fans de l’ancien entraineur du Real Madrid, qui a d’ailleurs des grandes chances de devenir son nouveau sélectionneur en équipe de France.

« Il a commencé par Zidane » Dans un entretien publié ce mercredi, la mère de Mbappé est revenue sur cet amour pour Zidane, qui semble avoir lancé son amour du football avant que n’arrive également l’idylle pour Cristiano Ronaldo. « Il a commencé par Zidane. Dès l'âge de 4 ans. Ensuite, il y a eu CR7 quand il est arrivé à Manchester, puis au Real. Puis il y a eu Robinho, Ronaldinho... » a expliqué Fayza Lamari, dans le dernier numéro de L’Equipe Magazine. « Concernant Cristiano... Kylian était Portugais dans sa tête. Pour lui, il était Portugais. Il était amoureux ».