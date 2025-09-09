Kylian Mbappé : Le coup historique qui se prépare !

Axel Cornic

Il y a quelques semaines, on quittait un Kylian Mbappé éprouvé. Il faut dire qu’énormément de choses se sont passées en seulement un an, de son départ controversé du PSG à sa signature avec le Real Madrid, en passant par l’escapade polémique de Stockholm à l’automne dernier. Mais les choses semblent être rentrées dans l’ordre.

Mbappé est reparti de plus belle ! Depuis le début de la nouvelle saison, Mbappé affiche en effet un visage beaucoup plus séduisant. Certains observateurs disent que cela serait en grande partie liée à Xabi Alonso, qui a remplacé Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid cet été. En tout cas, c’est bénéfique même à l’équipe de France !