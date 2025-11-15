Kylian Mbappé : La «folie» annoncée à la télé !

Insatiable, Kylian Mbappé a atteint une nouvelle centaine de buts marqués en carrière jeudi lors de la large victoire de l'équipe de France face à l'Ukraine (4-0). Son doublé, lui faisant franchir un nouveau cap sur le plan statistiques, a bluffé Djibril Cissé qui n'a pu que s'incliner devant Mbappé sur la chaîne L'Equipe.
Au Parc des princes, son jardin l'espace de sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a inscrit ses 399 et 400ème buts en carrière jeudi soir. A un petit peu plus d'un mois de son 27ème anniversaire, le capitaine de l'équipe de France a mis les Bleus sur la bonne voie face à l'Ukraine pendant ce match de qualification pour la Coupe du monde 2026 en inscrivant son penalty. Par la suite, Mbappé a doublé la mise et a délivré une passe décisive à Hugo Ekitike pour sa première réalisation en sélection.
«C'est une folie. Et encore, il n'a que 26 ans... et il est déjà à 400»
400 buts, deux ans après avoir marqué son 300ème but encore une fois avec l'équipe de France face à Gibraltar (14-0), Kylian Mbappé s'inscrit un peu plus dans la légende du football français. Le champion du monde 2018 impressionne tout bonnement Djibril Cissé. « C'est une folie. Et encore, il n'a que 26 ans... et il est déjà à 400 (ndlr buts). Il ne va peut-être pas mettre 1000 buts parce que c'est beaucoup, mais 400 à 26 ans... C'est déjà énorme ce qu'il fait. Bien sûr, je suis impressionné, respect ».
«Il a été à la hauteur de l'évènement»
L'ancien buteur de l'équipe de France et de l'AJ Auxerre s'est dit, sur le plateau de L'Equipe de Greg vendredi, amplement satisfait par la prestation du patron du vestiaire des Bleus contre l'Ukraine. « Il a été à la hauteur de l'évènement parce qu'il fallait gagner. Il fallait marquer des buts. Il en a mis 2 et a été décisif. Il a été celui qui a été le plus dangereux en première période. Il a sorti un match à la hauteur de ce qu'on voulait ». Ticket pour l'Amérique du nord dans le cadre de la Coupe du monde 2026 validé.