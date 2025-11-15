Kylian Mbappé : La «folie» annoncée à la télé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Insatiable, Kylian Mbappé a atteint une nouvelle centaine de buts marqués en carrière jeudi lors de la large victoire de l'équipe de France face à l'Ukraine (4-0). Son doublé, lui faisant franchir un nouveau cap sur le plan statistiques, a bluffé Djibril Cissé qui n'a pu que s'incliner devant Mbappé sur la chaîne L'Equipe.

Au Parc des princes, son jardin l'espace de sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a inscrit ses 399 et 400ème buts en carrière jeudi soir. A un petit peu plus d'un mois de son 27ème anniversaire, le capitaine de l'équipe de France a mis les Bleus sur la bonne voie face à l'Ukraine pendant ce match de qualification pour la Coupe du monde 2026 en inscrivant son penalty. Par la suite, Mbappé a doublé la mise et a délivré une passe décisive à Hugo Ekitike pour sa première réalisation en sélection.

«C'est une folie. Et encore, il n'a que 26 ans... et il est déjà à 400» 400 buts, deux ans après avoir marqué son 300ème but encore une fois avec l'équipe de France face à Gibraltar (14-0), Kylian Mbappé s'inscrit un peu plus dans la légende du football français. Le champion du monde 2018 impressionne tout bonnement Djibril Cissé. « C'est une folie. Et encore, il n'a que 26 ans... et il est déjà à 400 (ndlr buts). Il ne va peut-être pas mettre 1000 buts parce que c'est beaucoup, mais 400 à 26 ans... C'est déjà énorme ce qu'il fait. Bien sûr, je suis impressionné, respect ».