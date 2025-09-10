Kylian Mbappé condamné, «je n'aurais pas aimé faire ça»

Axel Cornic

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé est annoncé comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football français. L’attaquant de 26 ans a répondu aux attentes jusque-là, avec notamment une Coupe du monde remportée en 2018, mais la pression semble être devenue énorme.

Tous les enfants rêveraient d’être Kylian Mbappé. Depuis ses débuts à l’AS Monaco, le prodige français impressionne et au fil des années il est devenu une véritable idole, bien qu’égratignée parfois. Et le phénomène a pris une toute nouvelle ampleur avec le brassard de capitaine de l’équipe de France, dont il est devenu le visage le plus emblématique. Mais cette vie de superstar du football, ne semble pas forcément faire des envieux dans l'entourage de l’attaquant de 26 ans.

« Il "appartient" à tout le monde, sauf à toi » C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre sa mère, qui s’est livrée dans un long entretien publié ce mercredi, dans lequel elle parle notamment des contraintes quand on est Mbappé. « Quand les supporters l'encouragent ou le huent, tu perds ton fils. Il "appartient" à tout le monde, sauf à toi. En fait, il n'a pas de temps pour autre chose que le football à ce niveau-là » a confié Fayza Lamari, dans la dernière édition de L’Equipe Magazine.