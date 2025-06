Kylian Mbappé attaqué, le soutien présidentiel !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Kylian Mbappé n'est plus du tout prophète dans son propre pays. En effet, longtemps adulé en France, le capitaine des Bleus essuie de plus en plus de critiques. La cote de popularité de Mbappé a dégringolé et le désamour avec la population est flagrant. Mais dans cette situation, le joueur du Real Madrid peut compter sur le soutien de Philippe Diallo, président de la FFF.

Les derniers mois n'ont clairement pas été simples pour Kylian Mbappé. Ayant connu une séparation houleuse avec le PSG, le Français a ensuite rencontré des difficultés lors de ses premiers mois au Real Madrid. Alors qu'on a parlé même de dépression pour Mbappé, ce dernier a bien réagi au cours de la seconde partie de saison. Le buteur qu'il est a repris le dessus, terminant la saison avec notamment le titre de Soulier d'or.

Mbappé de plus en plus décrié Il en est désormais habitué, mais Kylian Mbappé a également dû faire avec de nombreuses critiques. Y compris en provenance de France, ce qui est désormais de plus en plus le cas. On a d'ailleurs pu le voir suite aux derniers matchs des Bleus en Ligue des Nations. Même si Mbappé a été décisif contre l'Espagne et l'Allemagne, il a été la cible de différentes attaques. Certains sont même allés jusqu'à remettre en question le présence du numéro 10 français sur le terrain, préférant le voir sur le banc des remplaçants.