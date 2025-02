«Je vais arrêter», l’énorme bombe lâchée sur Thierry Henry !

Thomas Bourseau

En équipe de France, Thierry Henry n’a absolument pas connu une fin aussi belle que ses débuts. Rapidement champion du monde en 1998, Henry a tout arrêté après le naufrage en Afrique du Sud et s’est même exilé à New York. Si Pierre Ménès n’était pas intervenu, il serait même parti dès l’automne 2009 au milieu de la haine publique à son égard.

Thierry Henry a longtemps été le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec ses 123 réalisations. Il aura fallu attendre 12 ans après sa retraite internationale afin de voir Olivier Giroud lui passer devant pendant la Coupe du monde 2022. Henry avait entamé sa carrière chez les Bleus avec un titre de champion du monde dès sa première compétition en 1998. Une autre finale de Coupe du monde a été disputée en 2006 ainsi qu’une victoire à l’Euro en 2000.

«Il y a ce déferlement de haine assez invraisemblable en France»

Néanmoins, la fin de sa carrière en équipe de France a été sombre. Avant le naufrage des Bleus à Knysna pendant la Coupe du monde 2010, les hommes de Raymond Domenech se sont qualifiés in extremis en barrage en novembre 2009 grâce à un but de William Gallas sur une passe décisive de Thierry Henry après une main de ce dernier. Un geste qui lui avait valu une vague de haine de la part de certains observateurs, médias et même personnalités politiques.

« Il y a cette main contre l’Irlande, Henry reprend l’avion privé et retourne à Barcelone dès la fin du match. Et le lendemain, il y a ce déferlement de haine assez invraisemblable en France : Roselyne Bachelot qui ramène sa fraise, Dechavanne qui ramène sa fraise, tous ces inspecteurs des travaux finis qui réclament que le match soit rejoué. Comme si la France ne s’était pas faite enfler par l’arbitrage dans son histoire ». a confié Pierre Ménès sur sa chaîne Pierrot Le Foot.

«Thierry m’appelle, il est très mal, et il dit « je vais arrêter l’équipe de France »»

L’ancien journaliste de L’Équipe qui a longtemps été chroniqueur pour Canal+ par la suite a au passage révélé un échange fort qu’il a eu avec Thierry Henry à l’automne 2009 où le champion du monde était prêt à tout plaquer. « Thierry m’appelle, il est très mal, et il dit « je vais arrêter l’équipe de France ». Donc j’appelle Domenech, je lui dis. Ils commencent à se parler, je reparle à Titi, je reparle à Domenech… C’est effectivement une des journées ou j’ai joué un des plus grands rôles dans la vie interne de l’équipe de France ».