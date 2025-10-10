Il rejoint Mbappé, son rêve se réalise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour les matches face à l’Azerbaïdjan et l’Islande en ce mois d’octobre, Jean-Philippe Mateta ne cache pas sa joie et sa fierté à l’idée d’enfiler le maillot bleu, un rêve pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais, aujourd’hui à Crystal Palace.

Ce vendredi soir au Parc des Princes, Jean-Philippe Mateta pourrait connaître sa première sélection face à l’Azerbaïdjan. Didier Deschamps a en effet décidé de convoquer l’attaquant de Crystal Palace pour remplacer les nombreux absents. Pour le médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, c’est un véritable rêve de découvrir les Bleus aux côtés notamment de Kylian Mbappé.

« Quand je fais quelque chose, j'y crois à fond » « Franchement, j'y ai toujours cru. Je savais que j'allais avoir ma chance. J'ai toujours eu cet objectif. Je suis quelqu'un d'ambitieux, c'est ce qui me caractérise. Quand je fais quelque chose, j'y crois à fond, confie le joueur originaire de Sevran, en région parisienne. À Crystal Palace, au tout début, quand je ne jouais même pas, je parlais dans le vestiaire de l'équipe de France et j'avais des coéquipiers comme Wilfried Zaha qui rigolaient. »