Il quitte les Bleus, Deschamps lui envoie un énorme message

Alors que l’information avait déjà fuité ce samedi matin, Steve Mandanda a confirmé en conférence de presse qu’il mettait un terme à sa carrière internationale. Quelques jours après Hugo Lloris, Didier Deschamps perd donc son deuxième gardien. Le sélectionneur de l’équipe de France a réagi à cette annonce, lui qui a également côtoyé le gardien du Stade Rennais lors de son passage sur le banc de l’OM.

Quelques jours seulement après Hugo Lloris, un deuxième gardien historique de l’équipe de France a décidé de dire stop. En effet, Steve Mandanda a confirmé ce samedi qu’il mettait un terme à sa carrière internationale, à 37 ans. Champion du monde en 2018 et vice-champion en 2022, l’ancien joueur de l’OM a expliqué sa décision en conférence de presse. Didier Deschamps a réagi à cette annonce, par le biais d’un communiqué.

« Cette décision qui intervient quelques jours après celle prise par Hugo Lloris, je me dois bien évidemment de la respecter, même si je ne la souhaitais pas. Elle ne peut pas me laisser insensible compte tenu de la personnalité attachante de Steve, notre vécu commun en équipe de France, mais aussi à l'Olympique de Marseille où il a été, entre 2010 et 2012, le capitaine de l'équipe que je dirigeais », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France.

