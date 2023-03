Il barre la route à Zidane, Deschamps s’explique

Axel Cornic

La Coupe du monde au Qatar semblait être la dernière pour Didier Deschamps, qui a finalement décidé de prolonger son contrat avec la Fédération française de football jusqu’en 2026. Un nouvel élan donc vers un autre Mondial, mais un coup d’arrêt pour Zinédine Zidane, qui attendait que la place se libère pour devenir sélectionneur de l’équipe de France.

Tout le monde s’attendait à un changement à la tête des Bleus , après la Coupe du monde 2022. Sans club depuis un an et demi, Zinédine Zidane souhaitait en effet prendre les rênes de l’équipe de France et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com il a même refusé le PSG pour attendre. Finalement, Didier Deschamps lui a coupé l’herbe sous le pied...

Benzema - Deschamps : Racisme, mensonges… L’incroyable clash https://t.co/10LKXAtfdC pic.twitter.com/LaDkDCgtCA — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

« Le groupe et les joueurs peuvent être impactés avec les débats et les interrogations »

Car le sélectionneur de l’équipe de France a prolongé son contrat jusqu’en 2026 et il s’en est expliqué ce samedi dans les colonnes du Figaro . « Au Qatar, c’était la première fois que je débutais une compétition sans avoir de contrat à l’issue de celle-ci. Personnellement, cela n’a pas eu d’influence sur mon état d’esprit » a confié Didier Deschamps. « Depuis 2016 (tags sur sa maison en Bretagne en raison de la mise à l’écart de Benzema, ndlr), j’ai basculé sur autre chose. Mais le groupe et les joueurs peuvent être impactés avec les débats et les interrogations. Cette incertitude importante peut peser dans la gestion du groupe ».

« Si tu t’endors, tu es mort »