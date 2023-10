Giroud raconte son gros coup de buzz !

Benjamin Labrousse

Le 7 octobre dernier, Olivier Giroud défrayait la chronique en devenant le temps de quelques instants, le gardien de but de l’AC Milan lors de la rencontre remportée par les Rossoneri face au Genoa (0-1). Un rôle très inhabituel pour le buteur de l’équipe de France, qui s’est d’ailleurs confié à ce sujet.

Une carrière peut parfois en cacher une autre. Face au Genoa le 7 octobre dernier, le gardien de l’équipe de France et de l’AC Milan Mike Maignan était expulsé en fin de rencontre. Au stade Luigi Ferraris de Gênes, l’entraîneur des Rossoneri Stefano Pioli est alors très embêté. Et pour cause, ce dernier a effectué l’intégralité de ses changements, et ne peut ainsi faire rentrer un gardien à la place de Maignan. Résultat ? C’est Olivier Giroud qui a endossé cette responsabilité et a enfilé les gants. Un arrêt et une intervention plus tard, l’attaquant de l’équipe de France voyait Milan s’imposer dans la douleur face au Genoa.

Olivier Giroud a fait le buzz en tant que gardien

Depuis, Olivier Giroud a pu constater l’ampleur de son geste. Sur les réseaux sociaux ou bien même sur le site officiel de l’AC Milan, le buteur de 37 ans a été mis à l’honneur partout, pour quelques instants dans la peau d’un gardien de but. Un véritable buzz donc, auquel le principal intéressé à souhaiter réagir dans un entretien accordé au Canal Football Club .

« Ça prend des proportions assez démesurées »