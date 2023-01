Giroud prêt à imiter Benzema, une annonce tombe !

Arthur Montagne

Un peu plus d’un mois après la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’équipe de France ont deja annoncé leur retraite internationale à l’image de Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda. Certains cas restent à régler comme celui d’Olivier Giroud qui s’est prononcé sur la question.

Devenu meilleur buteur l'histoire de l'équipe de France grâce à ses quatre buts durant la Coupe du monde, Olivier Giroud ne sait pas encore quelle sera la suite de sa carrière en Bleus. Contrairement à Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda, l'attaquant de l'AC Milan assure qu'il n'a pas encore tranché.

«Pour l’instant je continue»

« L’équipe de France ? Pour l’instant je continue. Pour l’instant, je continue. C’est vrai que ça m’a fait quelque chose de voir Hugo arrêter après toutes ces années passées ensemble, la relation particulière que j’ai avec lui. C’est une page qui se tourne. C’est vrai que ça m’a fait réfléchir », lance-t-il dans une interview accordée au Canal Football Club .

«Tout peut arriver»