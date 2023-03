France - Pays Bas : Ce gros coup de balai signé Ronald Koeman …

La rédaction

Prochain adversaire de l’équipe de France, les Pays-Bas ont procédé à un changement en profondeur au poste de gardien de but. Le nouveau sélectionneur, Ronald Koeman, n’a retenu aucun des portiers présents au dernier Mondial. Un coup de balai pour préparer l’avenir.

L'équipe de France affronte, ce vendredi (20h45), les Pays-Bas pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de l'EURO-2024. Ronald Koeman, successeur de Louis Van Gaal à la tête des Oranje, a effectué un remaniement complet au niveau des gardiens de but qui avaient participé à la Coupe du Monde 2022 le mois de décembre dernier. Andries Noppert, Justin Bijlow sont blessés, tandis que Remko Pasveer n'est plus dans les plans du sélectionneur néerlandais en raison de son âge avancé (39 ans).

Cillessen numéro 1 ?

A 33 ans, Jasper Cillessen, qui a gardé les cages de plusieurs clubs européens à l'image du FC Barcelone ou du Valence FC pourrait s'imposer comme le gardien numéro 1 des Pays-Bas en raison de son expérience acquise à travers sa carrière. Ses débuts avec sa nation furent lors d'un match amical face à l'Indonésie sous les ordres de Louis Van Gaal. Puis il est titulaire lors du Mondial 2014 au Brésil, la Hollande avait terminé le tournoi à la 3ème place.



Depuis, Cellissen a arpenté un long chemin et gagné beaucoup en expérience ce qui nous laisse penser que Ronald Koeman pourrait faire de lui le gardien numéro 1 de l'équipe nationale. L'ancien entraîneur du Barça connaît très bien les capacités de l'actuel portier de NEC Nijmegen, lui qui faisait partie des gardiens titulaires lors du premier mandat de Koeman avec les Pays-Bas (2018-2020).

Verbruggen pour le futur

Le jeune gardien d'Anderlecht, Bart Verbruggen, a tenu à clarifier qu'il n'est pas venu en sélection pour faire de la figuration ni pour chauffer le banc de touche. Mardi dernier en zone mixte, le portier de 20 ans a déclaré qu'il n'était pas en voyage scolaire et compte bien s'imposer comme le futur gardien des cages Oranje.



Verbruggen veut bien écouter les conseils de Koeman qui lui demande de regarder autour de lui pour apprendre mais ce dernier a affirmé qu'il était là pour se montrer : "Le coach national (Ronald Koeman, ndlr) m’a dit de regarder attentivement autour de moi, mais je veux aussi me montrer".



Le gardien du RSCA va conclure en racontant dans quelles circonstances il avait appris sa première convocation avec les Pays-Bas : "Nous sortions d'un match en Conférence League avec Anderlecht (contre Villarreal, ndlr). Nous avions gagné, donc nous étions déjà dans une bonne tendance. Le jour d'après, j'étais à la maison et j'ai vu mon nom sur la liste. Mon téléphone a explosé, j'ai appelé toute ma famille. Bien sûr, j'étais très heureux. Je suis vraiment fier d'être ici."



En appelant Bart Verbruggen, Koeman veut déjà le mettre dans le bain avec l'équipe nationale afin de le préparer pour l'avenir.

Flekken, le portier qui fait les beaux jours du FC Freiburg

Agé de 29 ans, Mark Flekken s'impose comme le gardien indiscutable du FC Fribourg avec lequel il est en train de réaliser une bonne saison en Bundesliga. Actuellement 4ème du championnat en compagnie de son équipe, il est l'un des acteurs principaux du joli parcours de Fribourg cette saison. 79 arrêts réussis dont 49 à l'intérieur de la surface de réparation. Son ratio de parade pendant un match est de 70%. Le gardien du FFC pourrait lui prétendre à une place de gardien titulaire avec les Oranje.

Quel schéma tactique face à la France ?

Pour son premier match dans ces éliminatoires de l'EURO-2024, ce vendredi à 20h45 au stade de France, depuis sa deuxième nomination à la tête de la sélection hollandaise, Koeman pourrait débuter son match face à la France sur un schéma de 4-3-3. L'expérimenté Cellissen pourrait surveiller les cages lors de cette rencontre. Au milieu de terrain, il peut compter sur le retour de l'incontournable Georginio Wijnaldum, écarté depuis quelques mois pour blessure.



Le XI probable de la France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Coman, Kolo Muani ou Giroud, Mbappé (capitaine).



Le XI probable des Pays-Bas : Cillessen - Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon, Wijnaldum, Blind - Gakpo - Weghorst, Depay.