Euro 2024 : Mbappé insulte un joueur en plein match !

La rédaction

Ce mardi, l’équipe de France jouait son dernier match de poules face à la Pologne (1-1). Cette rencontre marquait notamment le retour de Kylian Mbappé, qui avait subi une fracture du nez après un duel avec Kevin Danso lors de la rencontre face à l’Autriche lundi dernier. Si le Bondynois portait un masque de protection, voir le joueur du Real Madrid subir un nouveau violent choc au visage était craint. Et l’attaquant de 25 ans n’a visiblement pas apprécié la main que Robert Lewandowski a laissé traîner sur sa face…

Malgré son match nul face à la Pologne, l’équipe de France verra les huitièmes de finale de l’Euro. Les tricolores terminent deuxièmes de leur poule, derrière l’Autriche, et devront attendre la fin de la phase de groupe pour connaître l’identité de leur futur adversaire. Au cours de la rencontre face aux Polonais, Kylian Mbappé a été vu se tenant le visage, semblant ressentir une douleur au niveau du nez. Au ralenti, il était clair que Robert Lewandowski avait laissé traîner sa main sur la figure du Bondynois. Et ce dernier n’a visiblement pas apprécié.

🗣️🇫🇷 "C’est ce fils de pute", aurait lancé Kylian Mbappé à Robert Lewandowski après que ce dernier lui a donné un coup involontaire au niveau du nez lors de #FRAPOL. (X) pic.twitter.com/ZgJF0wOpYK — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 25, 2024

« Fils de p*te »

Sur des images captées par les caméras filmant le match, on peut voir Kylian Mbappé réagir après avoir vu la main de Robert Lewandowski lui effleurer le visage. Et il est clair que le Bondynois prononce ces mots « fils de p*te » en direction du Polonais. Plus de peur que de mal pour le tricolore, qui a pu reprendre le jeu.

Mbappé visiblement à l’aise avec son masque

Attendu, le retour de Kylian Mbappé s’est bien déroulé. Le désormais ancien joueur du PSG s’est montré en jambes, provoquant de nombreux dangers et se procurant plusieurs occasions nettes. Il a notamment transformé le pénalty obtenu par Ousmane Dembélé.